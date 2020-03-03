2020-03-03T10:01:58+03:00
Спорт

Впереди волжское дерби: «Крылья Советов» начали подготовку к матчу с «Рубином»

Самарцы находятся на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата
Владислав КИРСАНОВ
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Поединок против казанского клуба состоится 8 мартаПоединок против казанского клуба состоится 8 мартаФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Футболисты «Крыльев Советов» в полном составе начали подготовку к матчу 21-го тура РПЛ против «Рубина». Игра состоится 8 марта в Казани и начнется в 15:00 по самарскому времени. В общей группе занимались Александр Анюков, пропустивший последний поединок из-за дисквалификации, а также Никита Чичерин и Данила Смирнов, работавшие ранее с молодежным составом.

– Против казанского клуба не сможет сыграть Срджан Мияйлович, который получил в игре против «Оренбурга» красную карточку. КС будут работать на натуральном поле своей базы до субботы, 7 марта, – говорится в сообщении пресс-службы команды.

«Крылья» располагаются на предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата. «Рубин», который возглавляет Леонид Слуцкий, находится на 13-м месте и опережает самарцев лишь на одно очко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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