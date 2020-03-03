Тольяттинский «Акрон» сыграл вничью с чемпионом Туркменистана

3 Март 2020 2020-03-03T09:26:52+03:00

Это второй матч тольяттинцев на сборе в Турции. Фото: ФК "Акрон".

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Тольяттинский футбольный клуб «Акрон», который выступает в ПФЛ, сыграл вничью с действующим чемпионом Туркменистана клубом «Алтын Асыр» в контрольном матче на сборе в Турции. Встреча проходила в Белеке и завершилась со счетом 2:2, сообщает пресс-служба тольяттинской команды.

- Авторами голов в составе нашей команды в ворота «Алтын Асыра» стали Максим Малаховский и Азнаур Герюгов, - отметили в «Акроне».

Это второй матч тольяттинцев на сборе в Турции. В первой игре «Акрон» уступил датскому клубу «Орхус Фремад» 0:1.

Следующие товарищеские матчи тольяттинцы проведут 4 марта. Соперники – клуб из Молдовы «Кахул-2005» и «Химик-Арсенал» из Новомосковска.

ИСТОЧНИК KP.RU