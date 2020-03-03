2020-03-03T09:41:14+03:00
Общество

Для храбрости: в Самарской области мужчина пришел в суд с ножом

За это его привлекли к ответственности
Владислав КИРСАНОВ
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На вопрос приставов о наличии запрещенных предметов, мужчина ответил, что у него ничего нетНа вопрос приставов о наличии запрещенных предметов, мужчина ответил, что у него ничего нет
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В Исаклинском районном суде Самарской области произошел необычный случай. На входе в здание для досмотра был остановлен местный житель. Его предупредили, что проходить в суд с запрещенными предметами нельзя. В ответ мужчина заявил, что ничего подобного при себе не имеет.

– Однако металлоискатель помог найти у гражданина перочинный нож с лезвием длиной 6 сантиметров. Для чего он взял его с собой в суд - остается загадкой. Однако такое действие не осталось безнаказанным, – сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

В отношении любителя холодного оружия составили протокол. На месте состоялось и заседание по этому поводу. Суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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