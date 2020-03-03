Для храбрости: в Самарской области мужчина пришел в суд с ножом
В Исаклинском районном суде Самарской области произошел необычный случай. На входе в здание для досмотра был остановлен местный житель. Его предупредили, что проходить в суд с запрещенными предметами нельзя. В ответ мужчина заявил, что ничего подобного при себе не имеет.
– Однако металлоискатель помог найти у гражданина перочинный нож с лезвием длиной 6 сантиметров. Для чего он взял его с собой в суд - остается загадкой. Однако такое действие не осталось безнаказанным, – сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.
В отношении любителя холодного оружия составили протокол. На месте состоялось и заседание по этому поводу. Суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU