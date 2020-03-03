Четверо на одного: в Самарской области охотники убили самца косули

3 Март 2020 2020-03-03T10:00:42+03:00

У охотников изъяли оружие и другие доказательства Фото: Михаил ФРОЛОВ

На браконьеров могут завести уголовное дело по статье «Незаконная охота»

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В конце февраля в Самарской области был выявлен факт незаконной добычи самца косули сибирской. На него охотились вне законных сроков четыре человека. Все происходило в угодьях Исаклинского района.

– У браконьеров изъяли четыре ружья, патроны и другие доказательства, которые относятся к делу. Сотрудники полиции проводят по данному факту проверку, – сообщили в департаменте охоты и рыболовства Самарской области.

Всего с начала 2020 года произошло 193 нарушения. По ним возбудили соответствующие дела. В четырех случаях дошло до уголовной ответственности. В бюджет региона удалось вернуть 583 тысячи рублей в качестве компенсации вреда окружающей среде.

ИСТОЧНИК KP.RU