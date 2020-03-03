Четверо на одного: в Самарской области охотники убили самца косули
В конце февраля в Самарской области был выявлен факт незаконной добычи самца косули сибирской. На него охотились вне законных сроков четыре человека. Все происходило в угодьях Исаклинского района.
– У браконьеров изъяли четыре ружья, патроны и другие доказательства, которые относятся к делу. Сотрудники полиции проводят по данному факту проверку, – сообщили в департаменте охоты и рыболовства Самарской области.
Всего с начала 2020 года произошло 193 нарушения. По ним возбудили соответствующие дела. В четырех случаях дошло до уголовной ответственности. В бюджет региона удалось вернуть 583 тысячи рублей в качестве компенсации вреда окружающей среде.
ИСТОЧНИК KP.RU