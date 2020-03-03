В центре Самары обрушилась балконная плита дома Кузнецова
В начале марта в центре Самары произошел неприятный случай. Балкон второго этажа дома № 46 по улице Венцека обрушился прямо на тротуар. К счастью, это происшествие обошлось без пострадавших.
– Дом Кузнецова по этому адресу входит в список памятников архитектуры регионального значения. Согласно документам, это здание было построено в 1856 году. Будем разбираться в этой ситуации, – сообщил временно исполняющий обязанности руководителя областного управления госохраны объектов культурного наследия Владимир Филипенко.
В комментариях горожане также указали еще несколько адресов, где есть проблемы с фасадами зданий. Городские службы в твиттере пообещали отреагировать на все обращения.
ИСТОЧНИК KP.RU