В центре Самары обрушилась балконная плита дома Кузнецова

3 Март 2020 2020-03-03T10:31:31+03:00

Об этом сообщили жители города в твиттере

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В начале марта в центре Самары произошел неприятный случай. Балкон второго этажа дома № 46 по улице Венцека обрушился прямо на тротуар. К счастью, это происшествие обошлось без пострадавших.

– Дом Кузнецова по этому адресу входит в список памятников архитектуры регионального значения. Согласно документам, это здание было построено в 1856 году. Будем разбираться в этой ситуации, – сообщил временно исполняющий обязанности руководителя областного управления госохраны объектов культурного наследия Владимир Филипенко.

В комментариях горожане также указали еще несколько адресов, где есть проблемы с фасадами зданий. Городские службы в твиттере пообещали отреагировать на все обращения.

ИСТОЧНИК KP.RU