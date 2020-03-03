2020-03-03T12:26:08+03:00
Общество

В Самаре «пятнадцатая» залетела под припаркованную «Газель»

Госпитализация потребовалась водителю и пассажиру легковушки
Владислав КИРСАНОВ
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Водитель легковушки потерял контроль над машинойВодитель легковушки потерял контроль над машинойФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В понедельник, 2 марта, в Самаре произошло серьезное ДТП. По улице Демократической в стоявшую на полосе движения «Газель» на полном ходу врезалась «пятнадцатая».

– 48-летний водитель легковушки потерял контроль над управлением. В результате аварии он и его пассажир получили травмы. Им потребовалась госпитализация, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Разобраться во всех деталях случившегося предстоит сотрудникам правоохранительных органов. Они напоминают о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения, а также скоростного режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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