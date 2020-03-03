2020-03-03T11:26:29+03:00
Общество

В Самаре предложили установить на набережной зарядки для мобильников

Специальное оборудование разработало местное предприятие
Анастасия ФИЛАТОВА
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По мнению главы региона, зарядные станции на набережной будут очень востребованыПо мнению главы региона, зарядные станции на набережной будут очень востребованыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре могут установить несколько зарядных станций для телефонов и электромобилей. Первые хотят поставить на набережной. Об этом стало известно в ходе совещания по развитию оборонно-промышленного комплекса региона во главе с губернатором Дмитрием Азаровым.

- Мы готовы предоставить три устройства для подзарядки мобильников для установки на набережной Самары. Давайте протестируем их, посмотрим, насколько они будут востребованы у людей, - предложил генеральный директор АО «Авиаагрегат» Олег Брындин.

Глава региона одобрил эту инициативу и отметил, что зарядные станции точно будут востребованы среди жителей Самары.

Напомним, что уже весной этого года начнутся продажи отечественного электромобиля Zetta. Завод для его сборки находится в Тольятти. Дмитрий Азаров поручил в течение 2 месяцев решить вопрос по размещению зарядных станций на АЗС Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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