2020-03-03T11:41:51+03:00
Общество

Самарские школьники могут поступить в один из лучших вузов страны на льготной основе

Для этого придется выиграть творческий конкурс «Идеи Д.С. Лихачева и современность»
Кристина АДАЕВА
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Заявки принимают до 20 марта.Заявки принимают до 20 марта.
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У самарских старшеклассников появилась отличная возможность получить преимущество при поступлении в Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов или получить дополнительные баллы к ЕГЭ. До 20 марта 2020 года идет прием заявок на участие в ежегодном международном творческом конкурсе «Идеи Д.С. Лихачева и современность».

Победитель конкурса поступает в СПбГУП на льготных условиях при условии успешной сдачи ЕГЭ. В прошлом году в конкурсе приняли участие свыше 750 учащихся из разных регионов России, победителем стал наш земляк Андрей Кривошеев, учащийся 11 класса школы № 41 «Гармония» Самары. Он занял I место в номинации «Лучшая текстовая работа», прочел доклад на тему «Память — основа совести и нравственности».

Конкурс проводится для более глубокого изучения творческого наследия Дмитрия Лихачева, повышения интереса молодежи к его творчеству, общественной деятельности и жизни. Еще одна цель конкурса – выявить одаренных старшеклассников из разных регионов России и предоставления им возможности получения качественного образования в одном из лучших вузов страны — Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов посредством предоставления им льгот при приеме.

Для участия в конкурсе необходимо до 20 марта 2020 года прислать творческую работу в университет. Подробнее с положением конкурса можно ознакомиться на сайте конкурса. Или обратиться за справкой по телефону в Самаре: 8 (846) 200- 14-15, в самарский филиал Санкт- Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов (ул. Фрунзе 144).

ИСТОЧНИК KP.RU

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