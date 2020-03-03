2020-03-03T11:58:53+03:00
Общество

Никакого фастфуда и вредной еды: в Самаре школьников научат правильно питаться

С сентября 2020 года учеников начальных классов обеспечат бесплатным горячим питанием
Анастасия ФИЛАТОВА
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Бесплатное горячее питание введут в школах региона с сентября 2020 годаБесплатное горячее питание введут в школах региона с сентября 2020 годаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области готовятся к введению во всех школах региона бесплатного горячего питания. Им планируют обеспечить детей, которые учатся с 1 по 4 класс. Так, в 2019 году в Самаре капитально отремонтировали пищеблоки в 17 школах, в этом году на эти цели тоже направят средства.

- В нашей гимназии горячим питанием обеспечены 70% учеников. Согласно анкетированию, 86% детей и их родителей довольны качеством питания. Однако у многих ребят, еще до прихода в школу, сформировались неправильные пищевые привычки - они имеют пристрастие к фастфуду и другим вредным продуктам, - рассказала директор гимназии № 133 Юлия Бакулина на конференции по организации здорового питания школьников. Также она отметила, что нужно научить детей правильно питаться.

Как отметили в министерстве науки и образования региона, те дети, которые сейчас получают пособие на питание, должны будут от него отказаться.

- Бесплатный завтрак будет предоставлен всем детям 1-4 классов. Но те, кто сейчас получает пособие на питание, должны будут от него отказаться. Или же платить за питание самостоятельно. Двойное финансирование недопустимо, - заявили в минобрнауки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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