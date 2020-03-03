Концерт отменен: Наталия Орейро не приедет в Самару весной

3 Март 2020 2020-03-03T12:22:31+03:00

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Концерт Наталии Орейро, который должен был пройти в Самаре 10 апреля, отменен. Весной поклонники певицы увидеть ее выступление, к сожалению, не смогут.

- Из-за проблем, не имеющих никакого отношения к Наталии Орейро и ее команде, концерты ее тура «20 лет вместе», запланированные в России на март-апрель, не состоятся. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Мы делаем все возможное, чтобы исправить ситуацию, - сообщили организаторы тура в соцсетях.

Отметим, что самарцы все еще могут увидеть певицу в этом году. Организаторы собираются провести концерты в тех же городах, что и планировалось, осенью. Ориентировочные даты — ноябрь-декабрь. Информация об этом, а также о том, как вернуть или обменять билеты, в скором времени появится на официальных сайтах организаторов и на их страницах в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU