В Самаре сотрудника СИЗО поймали на взятке за передачу телефона арестованному
Младшего инспектора дежурной службы подкупили 30 тысячами рублей
Сотруднику СИЗО грозит уголовное наказаниеФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:
В Самаре сотрудник СИЗО-1 стал фигурантом уголовного дела. Речь идет о младшем инспекторе дежурной службы. Его заподозрили в получении взятки.
- По версии следствия, 12 февраля подозреваемый получил от мужчины 30 тысяч рублей в качестве взятки. За эти деньги он обещал пронести следственно-арестованному мобильный телефон, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.
На сотрудника СИЗО завели уголовное дело по статье «Получение взятки». Сейчас правоохранители продолжают его расследование, устанавливая все обстоятельства происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU