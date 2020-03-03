В Самаре сотрудника СИЗО поймали на взятке за передачу телефона арестованному

3 Март 2020 2020-03-03T12:37:38+03:00

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В Самаре сотрудник СИЗО-1 стал фигурантом уголовного дела. Речь идет о младшем инспекторе дежурной службы. Его заподозрили в получении взятки.

- По версии следствия, 12 февраля подозреваемый получил от мужчины 30 тысяч рублей в качестве взятки. За эти деньги он обещал пронести следственно-арестованному мобильный телефон, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

На сотрудника СИЗО завели уголовное дело по статье «Получение взятки». Сейчас правоохранители продолжают его расследование, устанавливая все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU