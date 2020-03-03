«Крылья Советов» сохранили 26 место в мировом рейтинге клубов по пляжному футболу

3 Март 2020 2020-03-03T12:41:39+03:00

В прошлом сезоне «Крылья Советов» завоевали бронзовые медали чемпионата России и впервые сыграли на Кубке мировых чемпионов. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

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Пляжный футбольный клуб «Крылья Советов» сохранил 26-ую строчку в мировом клубном рейтинге. Об этом в своем твиттере сообщил президент пляжных «Крыльев» Евгений Храмов. Напомним, в топ-30 мирового рейтинга самарская команда вошла в ноябре прошлого года. Тогда она также была на 26-ой строчке.

Первое место благодаря победе на клубном чемпионате мира-2020, который прошел в Москве, сохранила португальская «Брага». Также в тройке бразильский клуб «Васко да Гама» и испанский «Леванте». Лучшие российские команды – московский «Локомотив» и петербургский «Кристалл» – на четвертом и пятом местах соответственно.

Напомним, в прошлом сезоне «Крылья Советов» завоевали бронзовые медали чемпионата России и впервые сыграли на Кубке мировых чемпионов. В этом году самарцы примут участие в Euro Winners Cup – аналоге Лиги чемпионов.

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ИСТОЧНИК KP.RU