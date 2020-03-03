«Крылья Советов» сохранили 26 место в мировом рейтинге клубов по пляжному футболу
Пляжный футбольный клуб «Крылья Советов» сохранил 26-ую строчку в мировом клубном рейтинге. Об этом в своем твиттере сообщил президент пляжных «Крыльев» Евгений Храмов. Напомним, в топ-30 мирового рейтинга самарская команда вошла в ноябре прошлого года. Тогда она также была на 26-ой строчке.
Первое место благодаря победе на клубном чемпионате мира-2020, который прошел в Москве, сохранила португальская «Брага». Также в тройке бразильский клуб «Васко да Гама» и испанский «Леванте». Лучшие российские команды – московский «Локомотив» и петербургский «Кристалл» – на четвертом и пятом местах соответственно.
Напомним, в прошлом сезоне «Крылья Советов» завоевали бронзовые медали чемпионата России и впервые сыграли на Кубке мировых чемпионов. В этом году самарцы примут участие в Euro Winners Cup – аналоге Лиги чемпионов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пляжные «Крылья Советов» впервые рубятся на Кубке мировых чемпионов: почти без легионеров и с топовыми русскими
Рассказываем о том, что нужно знать о самарской команде и турнире (подробности)
Уступили лучшей команде планеты и отблагодарили болельщиков матчем: пляжные «Крылья Советов» впервые сыграли на Кубке мировых чемпионов
Самарцы заняли седьмое место, но могли быть выше (подробности)
«Крылья Советов» - в Лиге чемпионов: пляжный футбольный клуб нашел деньги на Euro Winners Cup
Президент пляжных «КС» Евгений Храмов - «КП-Самара»: о том, как удалось найти деньги, о формировании состава и возможном уходе главного тренера (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU