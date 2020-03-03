В Тольятти женщина-пешеход получила тяжелые травмы в ДТП с «Приорой»
Вечером в понедельник, 2 марта, на улице Ботанической в Тольятти произошло серьезное ДТП. В 21:30 в районе дома № 18 под колеса автомобиля «Лада Приора» угодила 56-летняя женщина.
- Женщина переходила дорогу вне установленного места, в зоне видимости пешеходного перехода, - сообщили в отделе ГИБДД Тольятти.
В результате случившегося женщина получила тяжелые травмы. Ее госпитализировали в одну из городских больниц. Сейчас полицейские проводят по факту происшествия проверку. Также они призывают всех участников дорожного движения быть внимательнее на дорогах и соблюдать ПДД.
ИСТОЧНИК KP.RU