2020-03-03T13:01:58+03:00
Происшествия

Обещала закрыть глаза на нарушения: в Самаре инспектор труда не устояла перед директором фирмы

Предприниматель соблазнил госслужащую деньгами
Анастасия ФИЛАТОВА
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Женщина получила взятку в 40 тысяч рублейЖенщина получила взятку в 40 тысяч рублейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре заподозрили в коррупции главного государственного инспектора труда. Женщину 1959 года рождения уличили в получении взяток от директора одной из фирм.

— Установлено, что 29 ноября 2019 года госинспектор труда получила 25 тысяч рублей от директора ООО, а 20 февраля 2020 года — еще 15 тысяч рублей. Деньги ей перевели на банковскую карту, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По версии правоохранителей, женщина обещала за незаконное вознаграждение скрыть нарушения, которые были выявлены в ходе выездной проверки, и не привлекать руководителя фирмы к административной ответственности.

В СУ СК по Самарской области в отношении инспектора труда возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки». Сейчас правоохранители продолжают его расследование. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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