Сбил ребенка и уехал: в Самаре нашли водителя, из-за которого пострадал 12-летний мальчик

3 Март 2020 2020-03-03T13:55:52+03:00

Подросток переходил дорогу по пешеходному переходу Фото: ГУ МВД России по Самарской области

40-летнего мужчину лишили прав на 1 год и 4 месяца [видео]

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В конце февраля, в Самаре произошло ДТП. На улице Вилоновской отечественная легковушка сбила 12-летнего ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу. После происшествия водитель скрылся с места аварии.

– Подросток получил травму ноги. Полицейские в ходе розыскных мероприятий смогли найти виновника – им оказался 40-летний местный житель, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

В прошлом задержанный не допускал грубых нарушений ПДД. Однако Ленинский мировой суд вынес ему наказание в виде лишения водительских прав на 1,4 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/764286" frameborder="0"></iframe> В Самаре нашли водителя, который сбил ребенка на улице Братьев Коростелевых.

ИСТОЧНИК KP.RU