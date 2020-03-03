Сбил ребенка и уехал: в Самаре нашли водителя, из-за которого пострадал 12-летний мальчик
В конце февраля, в Самаре произошло ДТП. На улице Вилоновской отечественная легковушка сбила 12-летнего ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу. После происшествия водитель скрылся с места аварии.
– Подросток получил травму ноги. Полицейские в ходе розыскных мероприятий смогли найти виновника – им оказался 40-летний местный житель, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
В прошлом задержанный не допускал грубых нарушений ПДД. Однако Ленинский мировой суд вынес ему наказание в виде лишения водительских прав на 1,4 года.
В Самаре нашли водителя, который сбил ребенка на улице Братьев Коростелевых.
ИСТОЧНИК KP.RU