2020-03-03T15:06:38+03:00
Общество

Выступал посредником: в Самаре задержали мужчину, помогавшего покупать военные билеты

Эти услуги он оценил в 160 тысяч рублей
Владислав КИРСАНОВ
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Расследование дела продолжается ФОТО: СУ СК России по Самарской областиРасследование дела продолжается ФОТО: СУ СК России по Самарской области
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Следственный отдел по Промышленному району Самары возбудил уголовное дело в отношении местного жителя. Его подозревают в посредничестве во взятке. По версии следствия, 11 февраля текущего года он получил от некого мужчины деньги, которые должен был передать сотрудникам военкомата региона.

– 160 тысяч рублей предназначались за получение двух военных билетов с отметкой «годен к военной службе» и отметкой о прохождении военной службы, – говорится в сообщении следственного комитета региона.

Расследование этого дела продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Оперативное сопровождение осуществляют подразделения ГУ МВД России по Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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