Выступал посредником: в Самаре задержали мужчину, помогавшего покупать военные билеты
Следственный отдел по Промышленному району Самары возбудил уголовное дело в отношении местного жителя. Его подозревают в посредничестве во взятке. По версии следствия, 11 февраля текущего года он получил от некого мужчины деньги, которые должен был передать сотрудникам военкомата региона.
– 160 тысяч рублей предназначались за получение двух военных билетов с отметкой «годен к военной службе» и отметкой о прохождении военной службы, – говорится в сообщении следственного комитета региона.
Расследование этого дела продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Оперативное сопровождение осуществляют подразделения ГУ МВД России по Самарской области.
ИСТОЧНИК KP.RU