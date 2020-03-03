Агрохакатон: Россельхозбанк призывает лучших IT-специалистов страны включиться в цифровую революцию АПК

3 Март 2020 2020-03-03T14:51:16+03:00

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В ходе создания фермерской экосистемы Россельхозбанк 4 и 5 апреля в Москве проведет масштабное мероприятие AgroCode, центральным событием которого станет уникальный хакатон Agro Hack на лучшую адаптацию IT-решений для агросектора. Также на площадке пройдут конкурс агротехнологий AgroIdea и конференция FutureTech Conference. В трех мероприятиях ожидается участие 500 профессионалов со всей России. Призовой фонд Россельхозбанка составит 1 350 000 рублей.

За 30 часов цифрового марафона Agro Hack разработчикам предстоит решить восемь заданий. В качестве поставщиков базовых решений, которые будут дорабатываться участниками хакатона, по приглашению РСХБ выступили ведущие российские и иностранные IT-компании.

«Любому IT-специалисту нашей страны предоставляется возможность вписать свое имя в историю цифровой революции АПК. Сельское хозяйство – это основа всего, обеспечивающая нас продуктами питания. Наша задача, как опорного банка агропромышленного комплекса, помочь одной из наиболее значимых отраслей реального сектора экономики выйти на новый уровень технологического развития. Инвестиции в сельское хозяйство в последнее время одно из приоритетных направлений мировых технологических лидеров: Tencent, Alibaba, Google. Мы хотим привлечь интерес отечественных IT-специалистов к этому важному направлению. Хакатон позволит представителям цифрового сообщества собственноручно заняться формированием этой ниши. Мы ждем мощнейшего мозгового штурма, который выльется в конкретные, адаптированные под нужды фермеров цифровые продукты. Круг задач широк, и лучшие решения будут интегрированы в экосистему Россельхозбанка, которая начнет действовать уже летом. И у каждого есть шанс стать частью этой платформы в рамках хакатона», – прокомментировала Елена Батурова, Директор центра развития финансовых технологий Россельхозбанка.

Участникам хакатона предстоит найти прикладное цифровое решение для повседневных задач фермеров, тем самым сэкономив их время и ресурсы. В список заданий входят: обучение нейросети умению ставить диагноз пораженному болезнью растению по фотографии и подбирать оптимальный способ лечения, обучение группы дронов грамотному опрыскиванию сельхозугодий и избеганию столкновений, дневник здоровья телят, сбор и визуализация данных о росте растения, система рекомендации оптимального размещения культур на полях, выбор оптимального добросовестного поставщика удобрений, выбор лучшей агростратегии по многомерной базе данных, разработка оптимального алгоритма сшивки фотографий сельхозугодий, сделанных дронами-наблюдателями.

Подать заявку на участие можно до 24 марта 2020 года на сайте.

Задачи подготовлены совместно с партнерами: Connectome, Accenture, ИнтТерра, Digital Agro, Центр интеллектуального цифрового сельского хозяйства ИПУ РАН, Агросигнал.

Хакатон состоится на event-площадке Main Stage по адресу Шарикоподшипниковская, 13, стр. 33.

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ИСТОЧНИК KP.RU