2020-03-03T14:57:23+03:00
Общество

Незаконно хранили алкоголь: министр промышленности Самарской области издал приказ, не имея на него полномочий

Стало известно, что такие вопросы решаются на федеральном уровне
Владислав КИРСАНОВ
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Прокуратура отменила приказПрокуратура отменила приказФото: Влад КОМЯКОВ
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Прокуратура Самарской области нашла нарушение в действиях должностных лиц министерства промышленности и торговли Самарской области. Так, изъятый алкоголь на одном из производств региона было приказано хранить именно в министерстве.

– Региональное ведомство не имело право издавать такие распоряжения. Такими вопросами занимаются на федеральном уровне, – говорится в сообщении прокуратуры.

Таким образом, министерство не имело полномочий на подобное решение. Надзорный орган опротестовал его, а сам приказ был отменен. Отметим, что главой минпромторга является Михаил Жданов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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