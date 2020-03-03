Незаконно хранили алкоголь: министр промышленности Самарской области издал приказ, не имея на него полномочий
Прокуратура Самарской области нашла нарушение в действиях должностных лиц министерства промышленности и торговли Самарской области. Так, изъятый алкоголь на одном из производств региона было приказано хранить именно в министерстве.
– Региональное ведомство не имело право издавать такие распоряжения. Такими вопросами занимаются на федеральном уровне, – говорится в сообщении прокуратуры.
Таким образом, министерство не имело полномочий на подобное решение. Надзорный орган опротестовал его, а сам приказ был отменен. Отметим, что главой минпромторга является Михаил Жданов.
ИСТОЧНИК KP.RU