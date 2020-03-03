Стала известная дата первого субботника в Самаре

3 Март 2020 2020-03-03T16:20:09+03:00

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Во вторник, 3 марта, стало известно расписание самарских субботников. Уборка улиц, парков и дворов начнется 16 марта. Об этом рассказал первый заместитель главы города Владимир Василенко.

– В апреле пройдут три общегородских субботника. 11 апреля – Гагаринский, 18 апреля – на уборку выйдут муниципальные служащие, а 25 апреля пройдет главный областной субботник этой весны, – сообщает администрация города.

Сейчас службы благоустройства совместно с управляющими компаниями усиливают работу по откачке воды в местах, где нет ливневок. Работы ведутся в Куйбышевском районе и в Зубчаниновке. Также расчищаются территории рядом с многоэтажными домами. Это позволит избежать попадание талой воды в подвалы.

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ИСТОЧНИК KP.RU