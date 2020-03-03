2020-03-03T16:20:09+03:00
Общество

Стала известная дата первого субботника в Самаре

Общегородская уборка состоится 25 апреля
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Дату перенесли на ранний период из-за теплой зимыДату перенесли на ранний период из-за теплой зимыФото: Асхат БАРДЫНОВ
Изменить размер текста:

Во вторник, 3 марта, стало известно расписание самарских субботников. Уборка улиц, парков и дворов начнется 16 марта. Об этом рассказал первый заместитель главы города Владимир Василенко.

– В апреле пройдут три общегородских субботника. 11 апреля – Гагаринский, 18 апреля – на уборку выйдут муниципальные служащие, а 25 апреля пройдет главный областной субботник этой весны, – сообщает администрация города.

Сейчас службы благоустройства совместно с управляющими компаниями усиливают работу по откачке воды в местах, где нет ливневок. Работы ведутся в Куйбышевском районе и в Зубчаниновке. Также расчищаются территории рядом с многоэтажными домами. Это позволит избежать попадание талой воды в подвалы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Во время субботников в Самарской области особое внимание уделят памятникам и местам захоронений воинов

Уборка населенных пунктов региона стартует раньше, чем планировалось (подробности)

Ранняя весна: субботники в Самаре начнутся уже в марте

Такое поручение получили все главы районов города (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дмитрий Азаров показал эскизы надземного перехода через Московское шоссе в Самаре
Шумовые полосы: в Самарской области появятся дороги, требующие водителей сбросить скорость
В Камышле собираются воспитывать для России чемпионов-биатлонистов
Стала известная дата первого субботника в Самаре
Незаконно хранили алкоголь: министр промышленности Самарской области издал приказ, не имея на него полномочий
Агрохакатон: Россельхозбанк призывает лучших IT-специалистов страны включиться в цифровую революцию АПК
Выступал посредником: в Самаре задержали мужчину, помогавшего покупать военные билеты
Сбил ребенка и уехал: в Самаре нашли водителя, из-за которого пострадал 12-летний мальчик
Обещала закрыть глаза на нарушения: в Самаре инспектор труда не устояла перед директором фирмы
В Тольятти женщина-пешеход получила тяжелые травмы в ДТП с «Приорой»
«Крылья Советов» сохранили 26 место в мировом рейтинге клубов по пляжному футболу
В Самаре сотрудника СИЗО поймали на взятке за передачу телефона арестованному
Концерт отменен: Наталия Орейро не приедет в Самару весной
Никакого фастфуда и вредной еды: в Самаре школьников научат правильно питаться
Самарские школьники могут поступить в один из лучших вузов страны на льготной основе
В Самаре предложили установить на набережной зарядки для мобильников
В Зубчаниновке начали откачивать воду с затопленных улиц
В Самаре «пятнадцатая» залетела под припаркованную «Газель»
В центре Самары обрушилась балконная плита дома Кузнецова
Четверо на одного: в Самарской области охотники убили самца косули
Для храбрости: в Самарской области мужчина пришел в суд с ножом
Тольяттинский «Акрон» сыграл вничью с чемпионом Туркменистана
Впереди волжское дерби: «Крылья Советов» начали подготовку к матчу с «Рубином»
Март в Самарской области начался с экстремально высоких температур
Хоккейная «Лада» находится в шаге от выхода в следующий раунд плей-офф