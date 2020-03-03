В Камышле собираются воспитывать для России чемпионов-биатлонистов

3 Март 2020 2020-03-03T16:27:22+03:00

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Ровно 2 года назад в селе Камышла Самарской области появился уникальный лыжно-биатлонный комплекс. Инициатива его строительства принадлежит местным жителям Радику и Гузялии Мингазовым, которые обратились с просьбой к главе района Рафаэлю Багаутдинову. Также поддержку оказал знаменитый биатлонист Эдуард Латыпов, живший в селе долгое время. Также при помощи местных жителей было выбрано название для базы – «Беркут».

– Мне понравилось, что инициатива поступила от жителей, – к этому призывают и президент России Владимир Путин, и глава Самарской области Дмитрий Азаров. А еще то, что проект был детально проработан. И за два года при поддержке жителей, главы района и депутатов мы смогли построить в селе лыжно-биатлонный комплекс, – сказал прославленный спортсмен.

За два года «Беркут» принял более 2 тысяч участников районных, окружных и областных соревнований. На базе есть все необходимые условия для развития спортсменов и проведения турниров на высоком уровне. Для полноценных и круглогодичных тренировок в Камышле может появится лыжно-роллерная трасса. Это позволит готовить полноценные кадры биатлонистов для сборной России.

ИСТОЧНИК KP.RU