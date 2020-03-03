Шумовые полосы: в Самарской области появятся дороги, требующие водителей сбросить скорость

3 Март 2020 2020-03-03T17:05:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Из бюджета Самарской области планируется направить средства на нанесение дорожной разметки. Это коснется дорог регионального или межмуниципального значения.

– В Самаре по этому контракту нанесут разметку на Московском, Волжском шоссе и Ново-Садовой. Срок – до 8 мая. На Кировском мосту – до 1 июня. Также на Обводном шоссе в Тольятти, на трассе Самара - Бугуруслан, на обходе Сызрани и ряде других магистралей, – говорится на сайте госзакупок.

Также на некоторых дорогах появятся специальные шумовые полосы. Их планируется установить до 1 июля текущего года. В том случае, если водители будут превышать на них скорость, трасса будет издавать громкий шум и вибрацию, требуя замедлить ход. Общая сумма контракта составляет 272 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU