2020-03-03T17:05:19+03:00
Общество

Шумовые полосы: в Самарской области появятся дороги, требующие водителей сбросить скорость

Также в регионе нанесут разметку на магистралях
Владислав КИРСАНОВ
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На все нужды по данному контракту потратят 272 миллиона рублейНа все нужды по данному контракту потратят 272 миллиона рублейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Из бюджета Самарской области планируется направить средства на нанесение дорожной разметки. Это коснется дорог регионального или межмуниципального значения.

– В Самаре по этому контракту нанесут разметку на Московском, Волжском шоссе и Ново-Садовой. Срок – до 8 мая. На Кировском мосту – до 1 июня. Также на Обводном шоссе в Тольятти, на трассе Самара - Бугуруслан, на обходе Сызрани и ряде других магистралей, – говорится на сайте госзакупок.

Также на некоторых дорогах появятся специальные шумовые полосы. Их планируется установить до 1 июля текущего года. В том случае, если водители будут превышать на них скорость, трасса будет издавать громкий шум и вибрацию, требуя замедлить ход. Общая сумма контракта составляет 272 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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