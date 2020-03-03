Невыгодный актив: стало известно, почему самарский РКЦ «Прогресс» ликвидирует свою авиакомпанию

3 Март 2020 2020-03-03T19:02:35+03:00

Почти два десятка сотрудников попали под сокращение, а имущество выставили на торги

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На самарском РКЦ «Прогресс» приняли решение о ликвидации собственной авиакомпании. При этом все сотрудники предприятия, а это 18 человек, попали под сокращение. Вместо существующих должностей с 1 апреля они получат место на основном производстве.

В качестве причины ликвидации авиакомпании РКЦ «Прогресс» называется ее нерентабельность.

- Это непрофильный актив. Самолеты использовались для внутренних нужд предприятия. Но если раньше полеты совершали постоянно, по несколько раз в неделю, возил людей и технику, то в последние годы для этого используются в основном услуги коммерческих авиаперевозчиков, - рассказали на предприятии.

Действительно, содержание собственного авиапарка обходится предприятию недешево. По информации сайта госзакупок, только на аэропортовые услуги аэродрома «Безымянка» в этом году предприятие потратит 3 миллиона рублей, при том, что еще 65 миллионов выложит за организацию деловых поездок, включая транспортные и гостиничные расходы.

Технику авиакомпании РКЦ «прогресс» собирается распродавать. Правда, пока желающих ее приобрести немного. Так, недавно завод уже выставлял на торги принадлежащий ему самолет АН-24. Продать его завод был готов за 20,9 миллионов рублей, однако желающих приобрести воздушное судно пока не нашлось

ИСТОЧНИК KP.RU