2020-03-03T19:35:32+03:00
Общество

«Я не поеду, я боюсь»: в Самаре из-за разбитой дороги ветеран два года не может приехать на Парад Победы

Губернатор Дмитрий Азаров поручил чиновникам срочно разобраться с проблемой и взял вопрос на личный контроль
Лариса СТЕПАНОВА
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Губернатор взял вопрос на личный контрольГубернатор взял вопрос на личный контроль
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Ветеран Великой Отечественной войны Владимир Сапаров уже два года не может приехать в Самару на Парад Победы на площадь Куйбышева. А все потому, что сто метров дороги, ведущей к его дому в Красноярском районе, сильно разбиты. Власти поселения вместо того, чтобы решить проблему, ограничивались формальными ответами. В отчаянии ветеран обратился в соцсетях к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову. И глава региона вызвал чиновников на серьезный разговор, видеозапись которого опубликовал у себя в инстаграме.

- В соцсетях увидел обращение ветерана Великой Отечественной войны Сапарова Владимира Ефимовича. Весной и осенью грунтовая дорога к его дому размывается, из-за этого он два года не может попасть на Парад Победы. Глава поселения на обращения ветерана отправляет отписки. Так относиться к людям нельзя, тем более к участнику войны! – написал Дмитрий Азаров в соцсетях.

Выяснилось, что ветеран в районе не прописан, но из-за возраста уже несколько лет проживает с сыном. Глава региона дозвонился ему в прямом эфире.

- В самый критический момент – дожди, и он говорит – я не поеду, я боюсь, он же по дому еле передвигается, - рассказал сын ветерана.

Дмитрий Азаров пообещал, что ситуация будет исправлена.

- Вопрос беру на личный контроль. Для доставки на парад Победы найдем комфортный транспорт, - заявил губернатор. А главе района Михаилу Белоусову устроил форменный разнос, поручив в ближайшее время решить вопрос с дорогой.

- Каждого ветерана надо знать в лицо, каждый дом обследовать! - подчеркнул губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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