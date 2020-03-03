Сложил полномочия: председатель одного из судов Самарской области ушел в отставку

3 Март 2020 2020-03-03T23:25:08+03:00

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Председатель суда Автозаводского района Тольятти Борис Николаев покинул свой пост. Квалификационная коллегия судей Самарской области удовлетворила его заявление. Информация об этом содержится на официальном сайте коллегии. Напомним, Борис Николаев занимал этот пост с 2014 года.

Кроме того, коллегия рекомендовала принять несколько кадровых изменений. Так, например, пост председателя Безенчукского районного суда может занять Юлия Перцева, а Волжского районного суда – Валентина Сабанова. Заместителем председателя Новокуйбышевского городского суда может стать Светлана Король.

ИСТОЧНИК KP.RU