2020-03-03T23:25:08+03:00
Общество

Сложил полномочия: председатель одного из судов Самарской области ушел в отставку

Квалификационная коллегия судей удовлетворила ходатайство Бориса Николаева
Ольга НОВИКОВА
Поделиться:
Среди служителей Фемиды - кадровые перестановкиСреди служителей Фемиды - кадровые перестановкиФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Изменить размер текста:

Председатель суда Автозаводского района Тольятти Борис Николаев покинул свой пост. Квалификационная коллегия судей Самарской области удовлетворила его заявление. Информация об этом содержится на официальном сайте коллегии. Напомним, Борис Николаев занимал этот пост с 2014 года.

Кроме того, коллегия рекомендовала принять несколько кадровых изменений. Так, например, пост председателя Безенчукского районного суда может занять Юлия Перцева, а Волжского районного суда – Валентина Сабанова. Заместителем председателя Новокуйбышевского городского суда может стать Светлана Король.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сложил полномочия: председатель одного из судов Самарской области ушел в отставку
Глава города Елена Лапушкина объяснила, почему в Самаре стена обрушилась на жилой дом
С 4 марта участок Заводского шоссе закроют для проезда
В рухнувшем доме на ул.Арцыбушевской отмечали день рождения годовалого ребенка
МЧС: Семь человек пострадали при взрыве газового котла в жилом доме в Самаре
«Я не поеду, я боюсь»: в Самаре из-за разбитой дороги ветеран два года не может приехать на Парад Победы
Невыгодный актив: стало известно, почему самарский РКЦ «Прогресс» ликвидирует свою авиакомпанию
Дмитрий Азаров показал эскизы надземного перехода через Московское шоссе в Самаре
Шумовые полосы: в Самарской области появятся дороги, требующие водителей сбросить скорость
В Камышле собираются воспитывать для России чемпионов-биатлонистов
Стала известная дата первого субботника в Самаре
Незаконно хранили алкоголь: министр промышленности Самарской области издал приказ, не имея на него полномочий