Здание, чья стена рухнула на жилой дом в Самаре, построили в 1917 году

4 Март 2020 2020-03-04T09:42:02+03:00

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Следователи и прокуратура в Самаре разбираются, почему кирпичная стена здания на Арцыбушевской упала на соседний дом. Проверку ведомства начали уже вчера вечером, 3 марта.

«На место выезжал и.о. прокурора региона Алексей Павлов. Ход доследственной проверки на контроле у руководства областной прокуратуры», - сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Ответить на все вопросы предстоит специалистам. Но в МЧС уже назвали предварительную причину - ветхость строения. Дом по улице Арцыбушевской, 126 был построен в 1917 году. Двухэтажное деревянное здание было отгорожено «брандмауэром» - это стена, которая возводилась в районах деревянной постройки, чтобы не допустить распространение пожара.

- Часто брандмауэры зафиксированы между двумя постройками. Тут же он фактически висел на высоте примерно шести-семи метров над маленькой деревянной избушкой (этот район не успел развиться до революции, поэтому застройка тут очень неравномерная), - объясняет самарский градозащитник, идеолог фестиваля «Том Сойер Фест» Андрей Кочетков. Он отмечает, что выщербину внизу стены хорошо видно даже на старом фото Яндекс.Панорам 2009 года. И ее увеличению способствовало то, что на доме сломана система водоотведения с крыши, и вода долгое время стекала на кирпичный брандмауэр, разрушая его. Дом, по уверениям властей, давно признан ветхим и аварийным.

Соседи, проживающие в домах неподалеку, отмечают ветхое состояние большинства строений на улице. Некоторые стоят в очереди на расселение уже 35 лет. Сам ветхий дом № 126 был расселен, муниципальным съемщикам предоставили жилье в «Волгаре», с частными собственниками квартир, по данным горадминистрации, пока договоренность не была достигнута.

Напомним, что вечером 3 марта кирпичная стена рухнула на дом № 128, где 10 человек праздновали день рождения годовалого мальчика. В момент трагедии в доме находились 4 ребенка. В больницу доставили одну женщину, которую завалило кирпичами на кухне.

Сейчас решается вопрос с компенсациями. Известно, что собственником пострадавшего дома является мужчина. Пострадавшая семья снимала жилье.

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ИСТОЧНИК KP.RU