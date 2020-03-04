Лидерами по выполнению нацпроектов в области стали Жигулевск, Самара и Отрадный

4 Март 2020 2020-03-04T09:45:38+03:00

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Во вторник, 3 марта, в Самаре прошло расширенное совещание по реализации на территории региона национальных проектов. Участие в нем принял губернатор Дмитрий Азаров, а также руководители министерств, главы городов и районов. По словам главы региона, от вовлеченности и активной работы муниципалитетов зависит результат всей области.

– По многим показателям реализации нацпроектов мы стали лидерами в Приволжском федеральном округе. Но не могу вам сказать, что результаты в целом меня устраивают. Мы должны быть нацелены на исполнение всех показателей нацпроектов, какими бы сложными и амбициозными не казались поставленные нам сегодня задачи, – сказал Дмитрий Азаров.

Отдельно речь пошла про строительство социальных объектов. В регионе сейчас работы ведутся на 50 стройках, на которых появятся детские сады, школы, больницы и дома культуры. 32 из них планируется ввести в эксплуатацию к концу 2020 года. Дмитрий Азаров отметил для присутствующих, что они «должны начинать и заканчивать свой рабочий день на стройке», а если есть проблемы, то стоит своевременно их решать.

По итогам показателей 12 национальных проектов в лидерах находятся Жигулевск, Самара и Отрадный. В тройку входят Хворостянский, Нефтегорский и Безенчукский районы. Дмитрий Азаров попросил в дальнейшем наращивать темпы, а также выработать идеи и предложения по корректировке планов реализации нацпроектов.

ИСТОЧНИК KP.RU