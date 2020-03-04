2020-03-04T09:45:38+03:00
Общество

Лидерами по выполнению нацпроектов в области стали Жигулевск, Самара и Отрадный

В тройку вошли Хворостянский, Нефтегорский и Безенчукский районы
Егор ТКАЧЕНКО
Поделиться:
Губернатор Дмитрий Азаров провел заседание с министрами, главами городов и районов ФОТО: Правительство Самарской областиГубернатор Дмитрий Азаров провел заседание с министрами, главами городов и районов ФОТО: Правительство Самарской области
Изменить размер текста:

Во вторник, 3 марта, в Самаре прошло расширенное совещание по реализации на территории региона национальных проектов. Участие в нем принял губернатор Дмитрий Азаров, а также руководители министерств, главы городов и районов. По словам главы региона, от вовлеченности и активной работы муниципалитетов зависит результат всей области.

– По многим показателям реализации нацпроектов мы стали лидерами в Приволжском федеральном округе. Но не могу вам сказать, что результаты в целом меня устраивают. Мы должны быть нацелены на исполнение всех показателей нацпроектов, какими бы сложными и амбициозными не казались поставленные нам сегодня задачи, – сказал Дмитрий Азаров.

Отдельно речь пошла про строительство социальных объектов. В регионе сейчас работы ведутся на 50 стройках, на которых появятся детские сады, школы, больницы и дома культуры. 32 из них планируется ввести в эксплуатацию к концу 2020 года. Дмитрий Азаров отметил для присутствующих, что они «должны начинать и заканчивать свой рабочий день на стройке», а если есть проблемы, то стоит своевременно их решать.

По итогам показателей 12 национальных проектов в лидерах находятся Жигулевск, Самара и Отрадный. В тройку входят Хворостянский, Нефтегорский и Безенчукский районы. Дмитрий Азаров попросил в дальнейшем наращивать темпы, а также выработать идеи и предложения по корректировке планов реализации нацпроектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Акрон» сыграл вничью 3:3 с молдавским клубом «Кахул-2005» в контрольном матче
ВТБ снижает ставки по кредитам наличными до 7,5%
Вход на матч «Крыльев Советов» против «Рубина» будет бесплатным для самарских болельщиков
В Самаре покажут комедийный спектакль «Знаток женского сердца»
Теперь лечат зубы вместе: в Самаре объединят две стоматологические поликлиники
Создал пробки на Сухой Самарке: на улице Народной срочно поменяют режим работы светофора
Это халатность администрации? Следователи возбудили уголовное дело из-за обрушения стены дома в Самаре
В Самаре директор Центра профобразования попалась на взятке в 706 тысяч рублей
В марте жителям Самары и Тольятти скорректируют плату за тепло
На трассе под Тольятти в лобовом столкновении «Гранты» и Mitsubishi погиб человек
Вручили подарки и памятные медали: в Тольятти устроили праздник для ветеранов Великой Отечественной войны
Фрукты, орехи, саженцы деревьев: в феврале в аэропорту Курумоч уничтожили полтонны продуктов
Новый трофей Российской Премьер-лиги побывает на двух матчах «Крыльев Советов»