2020-03-04T09:47:07+03:00
Общество

Стало известно, кто назначен новым заместителем гендиректора РКЦ «Прогресс»

Ранее этот пост занимал Вадим Небога, который погиб в ДТП в ноябре минувшего года
Владислав КИРСАНОВ
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Ранее назначенный менеджер уже работал на предприятии с 2003 по 2016 годРанее назначенный менеджер уже работал на предприятии с 2003 по 2016 годФото: Архив КП
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Заместителем генерального директора РКЦ «Прогресс» по производству назначен Владимир Пашистов. Ранее он уже занимал эту должность с 2003 по 2016 год.

– Пашистов родился в 1946 году. На ракетном предприятии он работает с 1968 года. Прошел все ступени профессионального роста от слесаря-сборщика до заместителя директора - начальника производства, – цитирует пресс-службу предприятия ТАСС.

На этой позиции Пашистов сменил Вадима Небогу, который трагически погиб в ДТП под Самарой в ноябре 2019 года. 57-летний Небога был пассажиром «Шкоды», которая столкнулась с грузовиком на 30-м километре трассы «Обводная Самара».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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