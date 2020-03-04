2020-03-04T09:49:58+03:00
Спорт

БК «Самара» уверенно победил «Восток-65»

Ярче всех себя проявил Владимир Пичкуров
Владислав КИРСАНОВ
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Следующий матч самарцы проведут против «Спартака-Приморье» ФОТО: БК «Самара»Следующий матч самарцы проведут против «Спартака-Приморье» ФОТО: БК «Самара»
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Во вторник, 3 марта, в Самаре состоялся поединок весенней серии баскетбольной Суперлиги, в котором одноименный клуб принимал на своей площадке «Восток-65» из Южно-Сахалинска. Самарцы уверенно начали поединок, однако соперники до последнего старались не отпускать далеко хозяев.

– Благодаря хорошему старту и ударной третьей четверти «Самара» смогла одержать важную победу. Итоговый счет на табло 80:66 в пользу волжан. Самым результативным в ее составе стал Владимир Пичкуров, на счету которого 16 очков. У Игоря Смыгина 14 баллов и пять передач, – сообщили в пресс-службе «Самары».

Следующий матч подопечные Игоря Грачева проведут 6 марта в «МТЛ Арене». Соперником коллектива станет «Спартак-Приморье». Игра между лидерами чемпионата начнется в 19:00 по местному времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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