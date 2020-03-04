2020-03-04T09:51:21+03:00
Происшествия

Избил и ограбил женщину: в Тольятти задержали опасного преступника

«Добычу» подозреваемый планировал сдать в ломбард
Владислав КИРСАНОВ
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Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой»Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой»Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сотрудники Росгвардии Тольятти получили сообщение о преступлении. В доме, расположенном на улице 40 лет Победы, неизвестный напал на 50-летнюю женщину. Он избил ее, а затем похитил мобильный телефон и ноутбук.

– Патрульные решили проверить ломбарды, которые расположены поблизости. В результате удалось задержать предполагаемого преступника. Им оказался 38-летний местный житель. При себе у него был украденный ноутбук, – сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Самарской области.

Подозреваемый признался, что мобильник успел сдать. На него завели уголовное дело по статье «Разбой». Сотрудникам полиции предстоит разобраться во всех деталях произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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