Избил и ограбил женщину: в Тольятти задержали опасного преступника

4 Март 2020 2020-03-04T09:51:21+03:00

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Сотрудники Росгвардии Тольятти получили сообщение о преступлении. В доме, расположенном на улице 40 лет Победы, неизвестный напал на 50-летнюю женщину. Он избил ее, а затем похитил мобильный телефон и ноутбук.

– Патрульные решили проверить ломбарды, которые расположены поблизости. В результате удалось задержать предполагаемого преступника. Им оказался 38-летний местный житель. При себе у него был украденный ноутбук, – сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Самарской области.

Подозреваемый признался, что мобильник успел сдать. На него завели уголовное дело по статье «Разбой». Сотрудникам полиции предстоит разобраться во всех деталях произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU