Избил и ограбил женщину: в Тольятти задержали опасного преступника
Сотрудники Росгвардии Тольятти получили сообщение о преступлении. В доме, расположенном на улице 40 лет Победы, неизвестный напал на 50-летнюю женщину. Он избил ее, а затем похитил мобильный телефон и ноутбук.
– Патрульные решили проверить ломбарды, которые расположены поблизости. В результате удалось задержать предполагаемого преступника. Им оказался 38-летний местный житель. При себе у него был украденный ноутбук, – сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Самарской области.
Подозреваемый признался, что мобильник успел сдать. На него завели уголовное дело по статье «Разбой». Сотрудникам полиции предстоит разобраться во всех деталях произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU