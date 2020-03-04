2020-03-04T09:53:37+03:00
Общество

В Самаре на улице Печерской найден труп мужчины

Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Как именно погиб мужчина пока неизвестно ФОТО: Паблик «Новости Самары - Самара life»Как именно погиб мужчина пока неизвестно ФОТО: Паблик «Новости Самары - Самара life»Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Утром в среду, 4 марта, в областной столице произошла трагедия. На улице Печерской был обнаружен труп мужчины. Он лежал прямо на дороге. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. На месте работают правоохранительные органы.

– По предварительным данным, мужчина покончил жизнь самоубийством. По данному факту проводится проверка, – сообщили «Комсомольской правде - Самара» в СУ СК России по Самарской области.

Следователям предстоит выяснить все детали трагедии, а также почему мужчина оказался на проезжей части. Сейчас место происшествия огорожено, а само тело накрыли.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Акрон» сыграл вничью 3:3 с молдавским клубом «Кахул-2005» в контрольном матче
ВТБ снижает ставки по кредитам наличными до 7,5%
Вход на матч «Крыльев Советов» против «Рубина» будет бесплатным для самарских болельщиков
В Самаре покажут комедийный спектакль «Знаток женского сердца»
Теперь лечат зубы вместе: в Самаре объединят две стоматологические поликлиники
Создал пробки на Сухой Самарке: на улице Народной срочно поменяют режим работы светофора
Это халатность администрации? Следователи возбудили уголовное дело из-за обрушения стены дома в Самаре
В Самаре директор Центра профобразования попалась на взятке в 706 тысяч рублей
В марте жителям Самары и Тольятти скорректируют плату за тепло
На трассе под Тольятти в лобовом столкновении «Гранты» и Mitsubishi погиб человек
Вручили подарки и памятные медали: в Тольятти устроили праздник для ветеранов Великой Отечественной войны
Фрукты, орехи, саженцы деревьев: в феврале в аэропорту Курумоч уничтожили полтонны продуктов
Новый трофей Российской Премьер-лиги побывает на двух матчах «Крыльев Советов»