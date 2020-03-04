В Самаре на улице Печерской найден труп мужчины

4 Март 2020 2020-03-04T09:53:37+03:00

Как именно погиб мужчина пока неизвестно ФОТО: Паблик «Новости Самары - Самара life» Фото: СОЦСЕТИ

Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях

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Утром в среду, 4 марта, в областной столице произошла трагедия. На улице Печерской был обнаружен труп мужчины. Он лежал прямо на дороге. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. На месте работают правоохранительные органы.

– По предварительным данным, мужчина покончил жизнь самоубийством. По данному факту проводится проверка, – сообщили «Комсомольской правде - Самара» в СУ СК России по Самарской области.

Следователям предстоит выяснить все детали трагедии, а также почему мужчина оказался на проезжей части. Сейчас место происшествия огорожено, а само тело накрыли.

ИСТОЧНИК KP.RU