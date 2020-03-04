В Самаре на улице Печерской найден труп мужчины
Утром в среду, 4 марта, в областной столице произошла трагедия. На улице Печерской был обнаружен труп мужчины. Он лежал прямо на дороге. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. На месте работают правоохранительные органы.
– По предварительным данным, мужчина покончил жизнь самоубийством. По данному факту проводится проверка, – сообщили «Комсомольской правде - Самара» в СУ СК России по Самарской области.
Следователям предстоит выяснить все детали трагедии, а также почему мужчина оказался на проезжей части. Сейчас место происшествия огорожено, а само тело накрыли.
ИСТОЧНИК KP.RU