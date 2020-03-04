Юных самарцев и их родителей зовут в театр «Город» на музыкальный спектакль про оранжевого Ежика

4 Март 2020 2020-03-04T12:53:23+03:00

В ходе спектакля детей научат не мусорить в лесу и любить природу

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В эту субботу, 7 марта, в Самаре в театре «Город» пройдет музыкальный спектакль «Оранжевый Ежик». Он будет интересен для детей старше трех лет, а также их родителям.

Зрителей ждут удивительные приключения оранжевого Ежика в таинственном и опасном лесу. Также в спектакле можно будет увидеть трусливого Зайца, справедливого Волка и коварную Ворону. Вместе со зрителями герои сказки будут учиться не мусорить в лесу, относиться с уважением к природе, а также побеждать обман и зло с помощью добра и дружбы.

Спектакль покажут в театре «Город», который находится на проспекте Ленина, 14А, в субботу, 7 марта, в 12:00.

На правах информационного партнерства

ИСТОЧНИК KP.RU