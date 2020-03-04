Начал работу карьерный сайт «Балтики»

4 Март 2020 2020-03-04T10:09:41+03:00

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Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group, в марте открыла сайт, целиком посвященный карьере в компании - career.baltika.ru. Новый инструмент изменит способ общения работодателя с потенциальными кандидатами и оптимизирует процесс рекрутинга.

На карьерном сайте кандидаты могут ознакомиться со всеми актуальными вакансиями «Балтики» (от стажировок и сезонных позиций до руководящих должностей), откликнуться на заинтересовавшие их объявления и подписаться на рассылку открытых вакансий. Соискателям теперь еще проще подробнее узнать о корпоративной культуре компании и оценить свои перспективы профессионального развития и карьерного роста. В итоге уже на старте общения с потенциальным работодателем кандидат сможет понять, насколько успешным окажется их дальнейшее сотрудничество.

Новый HR-инструмент необходим для вывода процесса найма персонала на новый уровень. Теперь все резюме будут аккумулироваться в одном месте — в базе кандидатов на платформе Potok. На новом сайте будет реализована уникальная форма отклика на вакансии, удовлетворяющая специфическим отраслевым и корпоративным требованиям, что значительно упростит первичный скрининг кандидатов, сократит среднее время закрытия вакансии.

Новый ресурс тесно связан с корпоративным порталом «Балтики»: в один клик можно перейти в интересующий раздел основного сайта и наоборот. Доступ к новому сайту одинаково простой для внешних и внутренних кандидатов из всех регионов присутствия «Балтики». Дизайн и разработку карьерного сайта «Балтики» осуществила студия «Репка Диджитал».

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ИСТОЧНИК KP.RU