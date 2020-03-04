Новый трофей Российской Премьер-лиги побывает на двух матчах «Крыльев Советов»

4 Март 2020 2020-03-04T10:43:35+03:00

Один из поединков пройдет в Самаре

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По стране продолжается путешествие нового трофея, который получит победитель Российской Премьер-лиги. В рамках мартовских матчей кубок побывает на двух играх «Крыльев Советов».

– 16 марта он приедет в Нижний Новгород, где в рамках 22-го тура встретятся «Тамбов» и КС. А в следующем туре, 22 марта, болельщики на «Самара Арене» также смогут увидеть трофей своими глазами на матче местной команды против грозненского «Ахмата», – сообщает пресс-служба лиги.

Сейчас «Крылья Советов» располагаются на 15-м месте в турнирной таблице. За 10 матчей до окончания сезона у клуба 19 очков. Новый трофей появился в РПЛ в феврале, перед 20-м туром чемпионата.

ИСТОЧНИК KP.RU