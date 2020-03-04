Фрукты, орехи, саженцы деревьев: в феврале в аэропорту Курумоч уничтожили полтонны продуктов
Представители Россельхознадзора по Самарской области рассказали о контроле за карантинной продукцией в феврале 2020 года, которую пытались ввезти в регион через аэропорт Курумоч. Сотрудники проконтролировали 118 рейсов, досмотрели более 20 тысяч единиц багажа.
– Были досмотрены 61 тысяча цветов из Армении и более 700 кг овощной зелени. Кроме того, у 217 пассажиров из Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана выявлено 443 кг фруктов, сухофруктов, орехов, специй, круп и другой подкарантинной продукции, – сообщили в надзорном органе.
Также специалисты пресекли ввоз 26 саженцев фруктовых деревьев. Вся эта продукция была уничтожена в утилизационной печи аэропорта.
ИСТОЧНИК KP.RU