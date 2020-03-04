2020-03-04T12:17:38+03:00
Общество

Фрукты, орехи, саженцы деревьев: в феврале в аэропорту Курумоч уничтожили полтонны продуктов

Всего специалисты проверили более 20 тысяч единиц багажа
Владислав КИРСАНОВ
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Вся продукция прилетела из Узбекистана, Азербайджана и ТаджикистанаВся продукция прилетела из Узбекистана, Азербайджана и ТаджикистанаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Представители Россельхознадзора по Самарской области рассказали о контроле за карантинной продукцией в феврале 2020 года, которую пытались ввезти в регион через аэропорт Курумоч. Сотрудники проконтролировали 118 рейсов, досмотрели более 20 тысяч единиц багажа.

– Были досмотрены 61 тысяча цветов из Армении и более 700 кг овощной зелени. Кроме того, у 217 пассажиров из Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана выявлено 443 кг фруктов, сухофруктов, орехов, специй, круп и другой подкарантинной продукции, – сообщили в надзорном органе.

Также специалисты пресекли ввоз 26 саженцев фруктовых деревьев. Вся эта продукция была уничтожена в утилизационной печи аэропорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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