Фрукты, орехи, саженцы деревьев: в феврале в аэропорту Курумоч уничтожили полтонны продуктов

4 Март 2020 2020-03-04T12:17:38+03:00

Вся продукция прилетела из Узбекистана, Азербайджана и Таджикистана Фото: Михаил ФРОЛОВ

Всего специалисты проверили более 20 тысяч единиц багажа

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Представители Россельхознадзора по Самарской области рассказали о контроле за карантинной продукцией в феврале 2020 года, которую пытались ввезти в регион через аэропорт Курумоч. Сотрудники проконтролировали 118 рейсов, досмотрели более 20 тысяч единиц багажа.

– Были досмотрены 61 тысяча цветов из Армении и более 700 кг овощной зелени. Кроме того, у 217 пассажиров из Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана выявлено 443 кг фруктов, сухофруктов, орехов, специй, круп и другой подкарантинной продукции, – сообщили в надзорном органе.

Также специалисты пресекли ввоз 26 саженцев фруктовых деревьев. Вся эта продукция была уничтожена в утилизационной печи аэропорта.

ИСТОЧНИК KP.RU