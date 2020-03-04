2020-03-04T10:59:48+03:00
Общество

Вручили подарки и памятные медали: в Тольятти устроили праздник для ветеранов Великой Отечественной войны

Участников боевых действий и тружеников тыла чествовали депутаты и представители городской мэрии
Илона МАЙСКАЯ
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Депутаты пообщались с ветеранами и вручили им подаркиДепутаты пообщались с ветеранами и вручили им подарки
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В Тольятти в школе № 70 устроили праздник для ветеранов Великой Отечественной войны. Участников боевых действий и тружеников тыла чествовали депутаты и представители городской администрации. Они пообщались с героями, вручили им памятные медали в честь 75-летия Победы и подарочные наборы.

– Мы в неоплаченном долгу перед вами, – обратился к ветеранам депутат Самарской губернской думы Денис Волков. – Благодаря вам уже четвертое поколение людей растет в мире. Мы растим наших внуков – ваших правнуков. Мы можем это делать благодаря вашему подвигу, который нельзя забывать.

Также народный избранник отметил, что очень важно окружить ветеранов заботой и вниманием. Такое же поручение главам муниципалитетов и депутатам дал губернатор Дмитрий Азаров. Все они должны проверить условия жизни героев, состояние их здоровья. К тем ветеранам, которые не смогут приехать на Парад Победы, приедут с поздравлениями домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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