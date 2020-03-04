Вручили подарки и памятные медали: в Тольятти устроили праздник для ветеранов Великой Отечественной войны
В Тольятти в школе № 70 устроили праздник для ветеранов Великой Отечественной войны. Участников боевых действий и тружеников тыла чествовали депутаты и представители городской администрации. Они пообщались с героями, вручили им памятные медали в честь 75-летия Победы и подарочные наборы.
– Мы в неоплаченном долгу перед вами, – обратился к ветеранам депутат Самарской губернской думы Денис Волков. – Благодаря вам уже четвертое поколение людей растет в мире. Мы растим наших внуков – ваших правнуков. Мы можем это делать благодаря вашему подвигу, который нельзя забывать.
Также народный избранник отметил, что очень важно окружить ветеранов заботой и вниманием. Такое же поручение главам муниципалитетов и депутатам дал губернатор Дмитрий Азаров. Все они должны проверить условия жизни героев, состояние их здоровья. К тем ветеранам, которые не смогут приехать на Парад Победы, приедут с поздравлениями домой.
ИСТОЧНИК KP.RU