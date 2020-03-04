2020-03-04T11:31:25+03:00
Происшествия

В марте жителям Самары и Тольятти скорректируют плату за тепло

Квитанции с корректировками получат жильцы 1200 многоквартирных домов
Анастасия ФИЛАТОВА
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Благодаря теплой зиме самарцам и тольяттинцам могут вернуть часть платы за отоплениеБлагодаря теплой зиме самарцам и тольяттинцам могут вернуть часть платы за отоплениеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре и Тольятти в марте скорректируют оплату тепла за 2019 год. Квитанции с перерасчетом получат жители около 1200 многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

- Жители Самарской области, которые платят за отопление равными долями в течение всего года и проживают в домах с общедомовыми приборами учета, по закону в первом квартале года получают перерасчет платы за отопление на основании фактических показаний счетчиков, - отметили в компании.

По словам директора по продажам «Т Плюса» Юрия Рябова, собственники могут отказаться от квитанций с корректировкой. Для этого им нужно провести общее собрание и выбрать оплату тепла по 1/7. В таком случае жители станут платить за услугу по факту потребления. Добавим, что в тех домах, где нет общедомовых счетчиков и где плата идет по установленным нормативам, квитанции за тепло придут без корректировок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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