В Самаре директор Центра профобразования попалась на взятке в 706 тысяч рублей

4 Март 2020 2020-03-04T11:51:53+03:00

За эти деньги женщина обещала двум фирмам помочь на торгах

Изменить размер текста: A A

В Самаре директор ГБУ ДПО Самарской области «Центр профессионального образования» стала фигуранткой уголовного дела. Женщину заподозрили в получении крупной взятки.

- По версии следствия, в декабре 2019 года подозреваемая получила от представителей двух организаций 706 тысяч рублей. За эти деньги она должна была помочь им победить на торгах, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Аукцион проводился на право заключения контракта по организации и проведению регионального чемпионата «Молодые профессионалы». Сейчас расследование дела продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU