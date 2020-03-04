2020-03-04T11:51:53+03:00
Происшествия

В Самаре директор Центра профобразования попалась на взятке в 706 тысяч рублей

За эти деньги женщина обещала двум фирмам помочь на торгах
Анастасия ФИЛАТОВА
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Сотрудницу бюджетного учреждения уличили в коррупцииСотрудницу бюджетного учреждения уличили в коррупцииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре директор ГБУ ДПО Самарской области «Центр профессионального образования» стала фигуранткой уголовного дела. Женщину заподозрили в получении крупной взятки.

- По версии следствия, в декабре 2019 года подозреваемая получила от представителей двух организаций 706 тысяч рублей. За эти деньги она должна была помочь им победить на торгах, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Аукцион проводился на право заключения контракта по организации и проведению регионального чемпионата «Молодые профессионалы». Сейчас расследование дела продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Самаре директор Центра профобразования попалась на взятке в 706 тысяч рублей
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