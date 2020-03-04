В Самаре директор Центра профобразования попалась на взятке в 706 тысяч рублей
В Самаре директор ГБУ ДПО Самарской области «Центр профессионального образования» стала фигуранткой уголовного дела. Женщину заподозрили в получении крупной взятки.
- По версии следствия, в декабре 2019 года подозреваемая получила от представителей двух организаций 706 тысяч рублей. За эти деньги она должна была помочь им победить на торгах, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.
Аукцион проводился на право заключения контракта по организации и проведению регионального чемпионата «Молодые профессионалы». Сейчас расследование дела продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU