Это халатность администрации? Следователи возбудили уголовное дело из-за обрушения стены дома в Самаре

4 Март 2020 2020-03-04T12:47:23+03:00

Сейчас из-за ЧП в больнице находятся три человека, одна женщина получила серьезные травмы

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В Самаре следователи занялись поиском причин обрушения стены двухэтажного дома на улице Арцыбушевской. Она упала на дом № 128, где находились в этот момент 10 человек, в том числе 4 детей. Сейчас, по данным следователей, установлено, что дом № 126 был включен в 4 этап государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства Самарской области» до 2022 года. В нем расположено пять жилых помещений, часть из них в муниципальной собственности.

«Возбуждено уголовное дело по факту халатности со стороны сотрудников администрации г.о. Самара, из-за которой наступил тяжкий вред здоровью человека», - сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Сейчас назначена техническо-строительная экспертиза, которая позволит разобраться в причинах ЧП.

Из-за обрушения стены в больницу попали три человека.

«Одна женщина, которая была в доме № 128, получила травмы, сейчас ей оказывают медицинскую помощь в больнице имени Пирогова. У остальных граждан нет телесных повреждений», - сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

В министерстве здравоохранения Самарской области объяснили, что «также под наблюдением медработников находятся двое детей, их жизни ничего не угрожает, состояние пациентов удовлетворительное».

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ИСТОЧНИК KP.RU