Создал пробки на Сухой Самарке: на улице Народной срочно поменяют режим работы светофора
Утром в среду, 4 марта, жители Сухой Самарки и Гранного встали в огромной пробке на улице Народной. Автомобилисты винят в этом светофор, которому недавно изменили режим работы. Корректировки, которые должны были улучшить ситуацию на дороге, не помогли.
- Включили светофор на улице Народной, и жители Сухой Самарки, Гранного встали в пробку! Выключите светофор, избавьте от пробок! - взывают к властям в твиттере жители Куйбышевского района Самары.
Для регулировки движения на улицу Народную отправили сотрудников ГИБДД. Также на место выезжали представители «Дорсигнала». Как сообщили в департаменте транспорта, новую циклограмму для светофора уже разработали и передали подрядчику. По словам чиновников, ее внедрят для исправления ситуации уже сегодня.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Самаре на перекрестке улиц Народной и Шоссейной изменился режим работы светофора
Это должно помочь справиться с пробкой в направлении города в утренний час пик (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU