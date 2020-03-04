Теперь лечат зубы вместе: в Самаре объединят две стоматологические поликлиники

4 Март 2020 2020-03-04T12:49:44+03:00

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Министерство здравоохранения Самарской области опубликовало проект объединения городской стоматологической поликлиники № 1 и детской стоматологии № 4. Его подписал вице-губернатор Виктор Кудряшов.

– Штат детской больницы, за исключением административно-управляющего персонала и прочего персонала с дублирующими функциями, отправится в поликлинику № 1, – говорится на сайте минздрава.

Реорганизацию планируют завершить к июлю 2020 года. Тогда же должна быть получена и новая лицензия. Эти изменения проведут для оптимизации стоматологической службы региона. Ранее в Самаре объединили поликлинику № 9 и городскую больницу № 4.

ИСТОЧНИК KP.RU