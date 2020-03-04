2020-03-04T12:49:44+03:00
Общество

Теперь лечат зубы вместе: в Самаре объединят две стоматологические поликлиники

Процесс планируют завершить к июлю 2020 года
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Объединение находится на контроле минздрава Самарской областиОбъединение находится на контроле минздрава Самарской областиФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Министерство здравоохранения Самарской области опубликовало проект объединения городской стоматологической поликлиники № 1 и детской стоматологии № 4. Его подписал вице-губернатор Виктор Кудряшов.

– Штат детской больницы, за исключением административно-управляющего персонала и прочего персонала с дублирующими функциями, отправится в поликлинику № 1, – говорится на сайте минздрава.

Реорганизацию планируют завершить к июлю 2020 года. Тогда же должна быть получена и новая лицензия. Эти изменения проведут для оптимизации стоматологической службы региона. Ранее в Самаре объединили поликлинику № 9 и городскую больницу № 4.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Акрон» сыграл вничью 3:3 с молдавским клубом «Кахул-2005» в контрольном матче
ВТБ снижает ставки по кредитам наличными до 7,5%
Вход на матч «Крыльев Советов» против «Рубина» будет бесплатным для самарских болельщиков
В Самаре покажут комедийный спектакль «Знаток женского сердца»
Теперь лечат зубы вместе: в Самаре объединят две стоматологические поликлиники
Создал пробки на Сухой Самарке: на улице Народной срочно поменяют режим работы светофора
Это халатность администрации? Следователи возбудили уголовное дело из-за обрушения стены дома в Самаре
В Самаре директор Центра профобразования попалась на взятке в 706 тысяч рублей
В марте жителям Самары и Тольятти скорректируют плату за тепло
На трассе под Тольятти в лобовом столкновении «Гранты» и Mitsubishi погиб человек
Вручили подарки и памятные медали: в Тольятти устроили праздник для ветеранов Великой Отечественной войны
Фрукты, орехи, саженцы деревьев: в феврале в аэропорту Курумоч уничтожили полтонны продуктов
Новый трофей Российской Премьер-лиги побывает на двух матчах «Крыльев Советов»