В Самаре покажут комедийный спектакль «Знаток женского сердца»

4 Март 2020 2020-03-04T13:02:54+03:00

Комедия расскажет об отношениях, казалось бы, совершенно разных и несовместимых людей

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Жителей Самары зовут на комедийный спектакль «Знаток женского сердца». Он пройдет в эту субботу, 7 марта, в театре «Город» на проспекте Ленина, 14А.

В основу постановки легли рассказы Михаила Зощенко «Аристократка», «Горькая доля» и Аркадия Аверченко «Мужчины», «Жена», «Фат», «Знаток женского сердца». Спектакль расскажет о том, как любовь может объединить между собой, казалось бы, разных людей: аристократку и слесаря, неопытную девушку и соблазнителя или замужнюю даму и самодовольного франта, и какие трудности им приходится преодолевать.

Спектакль будет интересен для зрителей старше 16 лет. Посмотреть его можно будет 7 марта в 18:00.

На правах информационного партнерства

ИСТОЧНИК KP.RU