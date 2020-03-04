2020-03-04T13:02:54+03:00
Общество

В Самаре покажут комедийный спектакль «Знаток женского сердца»

В основе постановки — рассказы Михаила Зощенко и Аркадия Аверченко
Анастасия ФИЛАТОВА
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Комедия расскажет об отношениях, казалось бы, совершенно разных и несовместимых людейКомедия расскажет об отношениях, казалось бы, совершенно разных и несовместимых людей
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Жителей Самары зовут на комедийный спектакль «Знаток женского сердца». Он пройдет в эту субботу, 7 марта, в театре «Город» на проспекте Ленина, 14А.

В основу постановки легли рассказы Михаила Зощенко «Аристократка», «Горькая доля» и Аркадия Аверченко «Мужчины», «Жена», «Фат», «Знаток женского сердца». Спектакль расскажет о том, как любовь может объединить между собой, казалось бы, разных людей: аристократку и слесаря, неопытную девушку и соблазнителя или замужнюю даму и самодовольного франта, и какие трудности им приходится преодолевать.

Спектакль будет интересен для зрителей старше 16 лет. Посмотреть его можно будет 7 марта в 18:00.

На правах информационного партнерства

ИСТОЧНИК KP.RU

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