В Самаре покажут комедийный спектакль «Знаток женского сердца»
Жителей Самары зовут на комедийный спектакль «Знаток женского сердца». Он пройдет в эту субботу, 7 марта, в театре «Город» на проспекте Ленина, 14А.
В основу постановки легли рассказы Михаила Зощенко «Аристократка», «Горькая доля» и Аркадия Аверченко «Мужчины», «Жена», «Фат», «Знаток женского сердца». Спектакль расскажет о том, как любовь может объединить между собой, казалось бы, разных людей: аристократку и слесаря, неопытную девушку и соблазнителя или замужнюю даму и самодовольного франта, и какие трудности им приходится преодолевать.
Спектакль будет интересен для зрителей старше 16 лет. Посмотреть его можно будет 7 марта в 18:00.
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ИСТОЧНИК KP.RU