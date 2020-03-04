2020-03-04T13:14:43+03:00
Спорт

Вход на матч «Крыльев Советов» против «Рубина» будет бесплатным для самарских болельщиков

Игра состоится 8 марта в Казани
Владислав КИРСАНОВ
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Волжское дерби состоится на стадионе «Центральный»Волжское дерби состоится на стадионе «Центральный»Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Руководство «Крыльев Советов» выкупило все билеты на гостевую трибуну казанского стадиона «Центральный» для болельщиков своей команды. Там 8 марта состоится игра 21-го тура против местного «Рубина». Поединок начнется в 15:00 по самарскому времени.

– «Крыльям» нужна ваша поддержка в принципиальном противостоянии с «Рубином». Внимание: вместимость гостевого сектора ограничена. Проход к сектору болельщиков самарской команды — со стороны Кремля (сектора 6-7), – сообщает пресс-служба КС.

«Крылья Советов» отстают от клуба из столицы Татарстана на одно очко. Подопечные Миодрага Божовича располагаются на предпоследнем месте в турнирной таблице, «Рубин» – 13-й.

ИСТОЧНИК KP.RU

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