«Акрон» сыграл вничью 3:3 с молдавским клубом «Кахул-2005» в контрольном матче

4 Март 2020 2020-03-04T13:42:55+03:00

Сегодня, 4 марта, «Акрон» сыграет еще один контрольный матч – против фарм-клуба тульского «Арсенала» «Химика-Арсенала». Фото: ФК «Акрон».

Это третья встреча для тольяттинской команды на сборе в Турции

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Тольяттинский футбольный клуб «Акрон», который выступает в ПФЛ, сыграл третий контрольный матч на сборе в Турции. В среду, 4 марта, красно-черные разошлись миром с клубом «Кахул-2005» из Молдавии. Матч закончился со счетом 3:3.

Счет в игре открыл на 32-ой минуте Андрей Титов. Спустя две минуты Сергей Вахтеев удвоил преимущество «Акрона». Однако во втором тайме футболисты «Кахула-2005» не только сравняли счет, но и вышли вперед. Ничью тольяттинцам на 90-ой минуте принес Евгений Дудиков – 3:3.

Сегодня, 4 марта, «Акрон» сыграет еще один контрольный матч – против фарм-клуба тульского «Арсенала» «Химика-Арсенала». Игра начнется в 17:00 по самарскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU