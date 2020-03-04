В Тольятти молодая девушка на «Калине» сбила мужчину

4 Март 2020 2020-03-04T13:59:05+03:00

Затормозить легковушка смогла только об припаркованный грузовик Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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Во вторник, 3 марта, в Тольятти произошло ДТП. 24-летняя девушка на «Калине» двигалась по Лесопарковскому шоссе. В какой-то момент ей не удалось справиться с управлением, и она сбила 49-летнего пешехода.

– После первого столкновения машина продолжила движение: на обочине автомобиль врезался в припаркованный грузовик, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

В результате случившегося пострадал пешеход. Ему потребовалась медицинская помощь. Скорая доставила его в больницу. Сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить все детали произошедшего. Они напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU