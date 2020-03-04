2020-03-04T13:59:05+03:00
Общество

В Тольятти молодая девушка на «Калине» сбила мужчину

49-летний пострадавший был доставлен в больницу
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Затормозить легковушка смогла только об припаркованный грузовикЗатормозить легковушка смогла только об припаркованный грузовикФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

Во вторник, 3 марта, в Тольятти произошло ДТП. 24-летняя девушка на «Калине» двигалась по Лесопарковскому шоссе. В какой-то момент ей не удалось справиться с управлением, и она сбила 49-летнего пешехода.

– После первого столкновения машина продолжила движение: на обочине автомобиль врезался в припаркованный грузовик, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

В результате случившегося пострадал пешеход. Ему потребовалась медицинская помощь. Скорая доставила его в больницу. Сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить все детали произошедшего. Они напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Теперь вашу карту точно не потеряют: до конца года в регионе внедрят электронные медицинские карты
В Самаре обследуют всех, кто прибыл из Китая, специальными тест-системами для выявления коронавируса
Кувшин с сюрпризом: внутри экспоната в музее Большеглушицкого района нашли мину
Он знает, как тебе питаться: школьник из Самарской области спроектировал фудбота
Самарскую фирму подозревают в сокрытии налогов на 6,8 миллионов рублей
Минтранс: между Волгарем и Южным городом открыт новый автобусный маршрут
Волейбольный клуб «Нова» оплатил двум самарским девочкам с особенностями развития участие в Трисомных играх
Написал пост — и проблема решилась: в Жигулевске после жалобы горожанина в соцсетях в рекордные сроки убрали кучи снега
Жители Самары определили приоритетные места для благоустройства в 2021 году
«Центр переполнен, не хватаете даже необходимого»: Самарский центр социальной помощи женщинам нуждается в поддержке
Не назначал очевидные пенальти: стало известно, кто будет судить матч «Рубин» – «Крылья Советов»
В Самарской области три года ищут 49-летнего мужчину с необычным отчеством
Слишком доверчивые и беспечные: подростков назвали самыми неграмотными людьми в цифровом пространстве
«Щебенку нужно сыпать через день»: в Самаре решали, что делать с ямами на Заводском шоссе
В Тольятти молодая девушка на «Калине» сбила мужчину
«Акрон» сыграл вничью 3:3 с молдавским клубом «Кахул-2005» в контрольном матче
ВТБ снижает ставки по кредитам наличными до 7,5%
Вход на матч «Крыльев Советов» против «Рубина» будет бесплатным для самарских болельщиков
В Самаре покажут комедийный спектакль «Знаток женского сердца»
Теперь лечат зубы вместе: в Самаре объединят две стоматологические поликлиники
Создал пробки на Сухой Самарке: на улице Народной срочно поменяют режим работы светофора
Это халатность администрации? Следователи возбудили уголовное дело из-за обрушения стены дома в Самаре
В Самаре директор Центра профобразования попалась на взятке в 706 тысяч рублей
В марте жителям Самары и Тольятти скорректируют плату за тепло
На трассе под Тольятти в лобовом столкновении «Гранты» и Mitsubishi погиб человек
Вручили подарки и памятные медали: в Тольятти устроили праздник для ветеранов Великой Отечественной войны
Фрукты, орехи, саженцы деревьев: в феврале в аэропорту Курумоч уничтожили полтонны продуктов
Новый трофей Российской Премьер-лиги побывает на двух матчах «Крыльев Советов»