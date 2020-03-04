Слишком доверчивые и беспечные: подростков назвали самыми неграмотными людьми в цифровом пространстве

4 Март 2020 2020-03-04T14:23:45+03:00

Молодые люди вбивают свои данные, не задумываясь, что их могут украсть

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Подростков назвали самыми неграмотными людьми в информационном пространстве. Самый низкий уровень цифровой грамотности специалисты наблюдают у молодых людей в возрасте от 14 до 17 лет.

- Низкий уровень цифровой грамотности у подростков связан с так называемой историей Love brands. Молодые люди полностью доверяют крупным компаниям. Они вбивают свои данные, уверенные в своей безопасности, и не думают о том, что кто-то может их украсть, - рассказал в интервью NEWS.ru директор регионального общественного Центра интернет-технологий Сергей Гребенников.

По словам специалиста, изменить ситуацию можно, введя в школах уроки цифровой грамотности. Также он рассказал о другой категории людей, которые тоже могут пострадать при работе в интернете. Это пожилые граждане в возрасте от 65 лет. Их низкий уровень цифровой грамотности связан с тем, что они только недавно пришли в информационное пространство и могут многого не знать.

ИСТОЧНИК KP.RU