2020-03-04T14:45:47+03:00
Общество

В Самарской области три года ищут 49-летнего мужчину с необычным отчеством

Полицейские просят связаться с ними тех, кто располагает информацией о его местонахождении
Владислав КИРСАНОВ
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Мужчина ушел из дома в феврале 2017 и исчезМужчина ушел из дома в феврале 2017 и исчезФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Самарской области продолжают искать без вести пропавшего Гечаса Сергея Эдмундас-Стасисовича. Уроженец Тольятти пропал в феврале 2017 года. Он ушел из дома, и до сих пор о его местонахождении ничего неизвестно.

– На момент пропажи мужчине было на вид около 50-60 лет, рост 180 сантиметров, среднее телосложение, голубые глаза, волосы темные с проседью. Был одет в куртку с капюшоном болотного цвета, синие джинсы и черные ботинки, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Сергея, просят обратиться в отдел полиции, либо по телефонам: 8(8482) 93-46-02, 8(8482) 93-46-27, 8(8482)93-46-19, 8(8482)93-46-20, 89272116690 или в любом регионе России по телефону 020 (102 с мобильных федеральных операторов сотовой связи).

ИСТОЧНИК KP.RU

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