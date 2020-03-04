В Самарской области три года ищут 49-летнего мужчину с необычным отчеством
В Самарской области продолжают искать без вести пропавшего Гечаса Сергея Эдмундас-Стасисовича. Уроженец Тольятти пропал в феврале 2017 года. Он ушел из дома, и до сих пор о его местонахождении ничего неизвестно.
– На момент пропажи мужчине было на вид около 50-60 лет, рост 180 сантиметров, среднее телосложение, голубые глаза, волосы темные с проседью. Был одет в куртку с капюшоном болотного цвета, синие джинсы и черные ботинки, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Сергея, просят обратиться в отдел полиции, либо по телефонам: 8(8482) 93-46-02, 8(8482) 93-46-27, 8(8482)93-46-19, 8(8482)93-46-20, 89272116690 или в любом регионе России по телефону 020 (102 с мобильных федеральных операторов сотовой связи).
ИСТОЧНИК KP.RU