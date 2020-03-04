Не назначал очевидные пенальти: стало известно, кто будет судить матч «Рубин» – «Крылья Советов»

4 Март 2020 2020-03-04T14:54:39+03:00

«Крылья Советов» ни разу не выигрывали в чемпионатах России, когда работала бригада Москалева Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

На этой игре также будут работать видеоарбитры

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Стали известны арбитры, которые обслужат матч 21-го тура Российской Премьер-лиги между «Рубином» и «Крыльями Советов». Главным судьей назначен Владимир Москалев из Воронежа. Помогать ему будут Роман Усачев из Ростова-на-Дону и Рашид Абусуев из Санкт-Петербурга.

– Бригаду видеоассистентов возглавит Сергей Карасев из Москвы. В чемпионатах России при судействе Москалева самарцы ни разу не побеждали. Дважды команда проиграла «Спартаку», а также было две ничьи со счетом 0:0, – сообщает пресс-служба КС.

Матч в Казани пройдет на стадионе «Центральный» 8 марта и начнется в 15:00 по самарскому времени. Отметим, что в заключительном матче с этим арбитром между «Спартаком» и «Крыльями» Москалев не назначил очевидный пенальти за игру рукой в штрафной красно-белых.

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Игра состоится 8 марта в Казани (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU