2020-03-04T15:05:42+03:00
Общество

«Центр переполнен, не хватаете даже необходимого»: Самарский центр социальной помощи женщинам нуждается в поддержке

Здесь всегда готовы принять продукты, средства гигиены, бытовую химию
Евгения ВАСИНА
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В Центре рады любой помощи.В Центре рады любой помощи.Фото: Альберт ДЗЕНЬ
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Эта зима выдалась тяжелой для самарского центра социальной помощи женщинам «Ты не одна». Центр служит временным приютом для женщин с детьми, нуждающихся в помощи. Здесь у них есть возможность получить юридическую и психологическую поддержку. Подробнее о центре «Комсомолка» писала ранее. Теперь центр сам нуждается в поддержке.

- К ним ежедневно поступает от 3 до 5 обращений женщин, попавших в сложную ситуацию: кому-то необходима консультация психолога, юриста, а кому-то достаточно душевного разговора и понимания, что «ты не одна». И все это существует только благодаря поддержке неравнодушных людей. Сейчас центр переполнен, здесь проживают 14 женщин и 25 детей, места и возможностей для расширения у нас больше нет, - отметили сотрудники центра. - Катастрофически не хватает молока, мясной продукции, сахара, муки, яиц, свежих овощей, дети очень радуются творогу и различным йогуртам, фруктам. Необходимы чистящие и моющие средства, средства для посуды, для стекол, для сантехники, шампунь, туалетная бумага. При таком количестве проживающих всегда необходимы любые дезинфицирующие поверхности средства.

Также в центре будут рады канцелярским товарам, бумаге А4. Есть потребность и в подгузниках № 2, № 5, № 6. Есть потребность и в детских молочных смесях НАН тройной комфорт № 1 и Нестожен № 1. Не откажется центр и от помощи юристов. И здесь всегда рады отзывчивым людям, готовым прийти и поиграть с детьми.

Как помочь:

Финансовую помощь можно перечислить на Карту Сбербанка 639002549013521090, она привязана к номеру +79171121726 на имя директора Автономной Некоммерческой Организации Центр социальной помощи женщинам «Ты не одна» Екатерины Алексеевны Г. или на расчетный счет АНО Центр социальной помощи женщинам «Ты не одна» ИНН 6377003750 КПП 637701001 ОГРН 1186313069436 р/счет 40703810054400001992 в Поволжском банке ОАО «Сбербанк России» г. Самара доп. офис № 443010 БИК 043601607, к/счет 30101810200000000607. (с комментарием на уставные цели.)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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