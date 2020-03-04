Жители Самары определили приоритетные места для благоустройства в 2021 году

4 Март 2020 2020-03-04T15:54:34+03:00

За приоритетный проект проголосовало более 17 тысяч человек ФОТО: Администрация Самары

Всего участие в голосовании приняли 150 тысяч человек

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С 26 февраля по 1 марта в Самаре состоялось онлайн-голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2021 году. Каждый житель мог выбрать парк, сквер или бульвар из 20 мест, которые претендовали на обновление.

– Наибольшее количество голосов набрал сквер Памяти Борцам революции на пересечении улиц Луначарского и Ново-Садовой. К нему же относится территория, прилегающая к Фабрике-кухне. За это место отдали свое предпочтение 17133 человека. На втором месте сквер Аксаковых на улице Фрунзе, – сообщает администрация Самары.

Тройку замкнул Штутгартский бульвар, расположенный в сквере Советско-Болгарской дружбы. Всего в голосовании приняли участие 150 тысяч человек. Еще около 3 тысяч голосов не было учтено, поскольку горожане не полностью указали свое имя.

ИСТОЧНИК KP.RU