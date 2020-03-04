Написал пост — и проблема решилась: в Жигулевске после жалобы горожанина в соцсетях в рекордные сроки убрали кучи снега

4 Март 2020 2020-03-04T15:49:31+03:00

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Переход чиновников Самарской области в активные пользователи соцсетей благоприятно отразился на скорости решения проблем жителей. Сейчас самарцы могут написать пост в соцсетях, например, о неубранной улице, сломанных качелях или неработающем светофоре, и буквально в течение нескольких часов получить ответ на свой вопрос, а в дальнейшем «принять» соответствующие работы. Так, недавно блогер и местный житель Андрей Урусов обратился к чиновникам через соцсети, и уже на следующий день проблема была решена.

- В Жигулевске на улице Первомайской, 20 кучи снега мешают людям ходить по двору, проезжать и ставить свои автомобили! Пенсионеры не могу спокойно дойти до магазина за продуктами и лекарствами! Когда его уберут? Всю зиму снег мешал, так и остался лежать до весны, - написал Андрей Урусов на официальной странице Самарской области в «ВКонтакте» и на своей странице в инстаграме, приложив видео.

Через несколько часов пришел ответ от администрации Жигулевска: «Ваше обращение передано в работу ответственным службам. До конца недели проблема будет устранена». Но уже на следующий день на место приехала снегоуборочная техника. В итоге и проход, и проезд полностью очистили. Как заметили интернет-пользователи, теперь соцсети — это не просто средство развлечения, но и инструмент, с помощью которого можно решить городские проблемы.

ИСТОЧНИК KP.RU